Sitzgelegenheiten in Radevormwald : Umfrage startet: Wie gefallen Ihnen die Stadtterrassen?

Sitzgelegenheiten in Radevormwald

An vier Stellen der Innenstadt wurden die bunten Sitzgelegenheiten aufgebaut. Sie sollen insgesamt sieben Wochen stehen bleiben. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Bürger sind aufgerufen, online ihre Meinung zu dem Projekt kundzutun. Die Ergebnisse sollen wissenschaftlich ausgewertet werden – anonym wohlgemerkt.

Die Stadtterrassen stehen seit Mitte Juli an verschiedenen Orten der Innenstadt, genauer gesagt vor dem Unverpacktladen, vor der Löwen-Apotheke, am Tortenatellier und bei Garten Werker. Es handelt sich um ein Projekt des Zukunftsnetzwerkes Mobilität, zu dem bundesweit 270 Kommunen zählen. Das Angebot mit den bunten Sitzgelegenheiten hat auch eine wissenschaftliche Seite: Mitarbeitende der Hochschule Bochum wollen Bürgerinnen und Bürger zu den Stadtterrassen befragen und die Antworten auswerten. Es wird sich dann zeigen, wie gut ein solches Angebot in einer Kleinstadt wie Radevormwald ankommt.