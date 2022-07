Bahnstrecke zwischen Radevormwald und Wuppertal : Bahnfreunde setzen Brückenarbeiten fort

Die Brücken nahe der Ortschaft Wilhelmstal wurden in den vergangenen Monaten von den Mitgliedern des Vereins erneuert. Manche Schwellen waren bereits 60 Jahre alt. Foto: Jürgen Moll

Wupperorte Der Verein „Bergische Bahnen/Wupperschiene“ hat im Mai und im Juni die Erneuerung der Brücken in Wilhelmstal fortgesetzt. Eine Inbetriebnahme der Strecke wird allerdings zunächst für das Wuppertaler Gebiet geplant.

Auch im Frühjahr und im Sommer sind die Mitglieder des Vereins „Bergische Bahnen/Wupperschiene“ wieder zu Werk gegangen, um die Bahnstrecke zwischen Radevormwald und Wuppertal auf Vordermann zu bringen. Das langfristige Ziel: eine Museumsbahn auf die Gleise zu bringen.

Im April hatten die Vereinsmitglieder die Arbeiten an der Brücke Wilhelmstal II abgeschlossen und die Brücke Wilhelmstal I in den Blick genommen. „Die dortigen Schwellen sind ebenfalls schon mehr als 60 Jahre alt und müssen dringend erneuert werden“, teilt der Verein mit. Als Vorarbeiten mussten die Deckbleche demontiert und vor der Brücke abgelegt werden, anschließend wurden die Fahrscheinen seitlich heraus gesetzt, sodass die Schwellen frei liegen. Im Mai führten die Bahnfreunde wieder Freischnittarbeiten an der Strecke durch, um die Fahrten der Draisinen des „Wuppertrail“ weiter zu ermöglichen. Am 21. Mai war der Verein an einer Öffentlichkeitsveranstaltung des „Bergischen Rings“ beteiligt, nach der coronabedingten Pause war der Verein beim „Fahrradsommer der Industriekultur“ an der Jahrhunderthalle beteiligt. Hier wurde an einem Infostand für touristische Ziel im Bergischen Land geworben.

Info Verein hat sich in den 1990ern gegründet Der Verein Die Wupperschiene hat sich Anfang der 1990er Jahre gegründet und es sich zum übergeordneten Ziel gemacht, die Eisenbahngeschichte im Tal der Wupper zu erhalten. Der Verein konnte den Streckenteil zwischen Wuppertal-Beyenburg und Radevormwald-Wilhelmstal erwerben und unter Denkmalschutz stellen. Seit 2012 ist auch der Teil von Rauental bis nach Beyenburg Eigentum des Vereins – insgesamt rund 15 Kilometer.

Die Arbeiten an der Brücke Wilhelmstal I fanden dann zum großen Teil am Pfingstwochenende statt. Dabei sollten alle alten 95 Brückenbalken zurückgebaut und die neuen Balken auf der Brücke montiert werden. Da dies bereits die vierte Brücke auf der Strecke ist, bei der diese Arbeiten anfallen. „haben wir hier nun schon eine gewisse Routine“, berichtet der Verein in seinem Rückblick. In diesem Fall kam auch ein Mini-Bagger zum Einsatz. „Für den Transport wurde auf den neuen Brückenbalken ein Feldbahngleis verlegt und die Schwellen mittels einer Lore transportiert. Hierdurch kann Einiges an Hebearbeit gespart werden. Die Kette des Baggers steht immer gleichzeitig auch drei Brückenbalken, sodass hier für einen ausreichend guten Stand gesorgt ist“, so der Bericht.

Nach zweieinhalb Tagen in großer Hitze waren die Bahnfreunde fertig, und zwar früher als gedacht. Ingesamt hatten für die Arbeiten auf der Brücke 13 Personen im Ganzen 224 Arbeitsstunden geleistet.