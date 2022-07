Fachklinik in Radevormwald : Curt-von-Knobelsdorff-Haus lädt zum Jahresfest ein

Radevormwald Die Fachklinik für Suchtkrankheiten kann nach den Corona-Pandemie wieder das Wiedersehensfest und der Jahreshauptversammlung veranstalten.

Das Curt-von-Knobelsdorff-Haus an der Hermannstraße lädt für Samstag, 13. August, zum 56. Wiedersehenstreffen und Jahresfest ein. An diesem Tag wird auch die Jahreshauptversammlung durchgeführt, damit interessierte Besucher daran teilnehmen können. Die Fachklinik wird von der Organisation „Blaues Kreuz“ betrieben, die Hilfe bei Suchtkrankheiten bietet, wobei die Selbsthilfe im Vordergrund steht. Das Wiedersehensfest ist „ein Höhepunkt unserer Arbeit im Curt-von-Knobelsdorff-Haus, zu dem viele Gäste aus der näheren und weiteren Umgebung nach Radevormwald kommen“, heißt es in der Ankündigung. Nachdem die Veranstaltung in den vergangenen Jahren wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, kann sie nun zur Freude der Organisatoren wieder stattfinden.