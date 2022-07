Mieten in Radevormwald : In Breckerfeld wohnt‘s sich teurer

Radevormwald / Ennepe-Ruhr-Kreis Aktuelle Daten zeigen, dass Radevormwald im Vergleich zu umliegenden Kommunen und Städten moderate Mietpreise hat. Am teuersten wohnen Mieter in Nordrhein-Westfalen an der Rheinschiene.

Am teuersten wohnen Mieter in Nordrhein-Westfalen an der Rheinschiene. Köln ist mit durchschnittlich 10,01 Euro pro Quadratmeter das teuerste Pflaster, in Düsseldorf zahlt man durchschnittlich 9,81 Euro, in Bonn 9,53 Euro. In der bergischen Region sind Leichlingen mit 8,04 Euro pro Quadratmeter, Bergisch Gladbach mit 8,74 Euro und Rösrath mit 8,99 Euro am teuersten – hier zeigt sich die Nähe zum „Speckgürtel“ Kölns.