Unglück in Radevormwald : Schwerer Unfall auf der Kreuzung in Herbeck

Radevormwald Ein Fahrer musste vor Ort medizinisch versorgt werden, bevor der Rettungsdienst ihn ins Krankenhaus brachte. Die Feuerwehr war mit mehreren Einheiten vor Ort.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagvormittag an der Kreuzung der Bundesstraße 229 in Herbeck ereignet. Die Freiwilllige Feuerwehr wurde um 10.40 Uhr alarmiert. Wie es dabei hieß, habe es ein Unglück mit einer in ihrem Fahrzeug eingeklemmten Person gegeben.