Radevormwald : „Tüötersbängksken“ am Kreisverkehr

Radevormwald Wer ein Schwätzchen halten möchte, ist auf der Bank am Sparkassen-Kreisel richtig – nun ganz offiziell. Das Vorbild stammt aus Süddeutschland.

Bänke sind in kleinen wie großen Städten keine große Besonderheit – sie stehen an den unterschiedlichsten Standorten. Manchmal an sehr belebten Ecken, andere dagegen in sehr ruhigen Gegenden. Bei wieder anderen Bänken ist die Aussicht das entscheidende Element. Und dann gibt es Bänke, die vor allem dazu dienen, den Menschen die Gelegenheit zu bieten, einander zu begegnen, in den Austausch zu kommen – oder ganz einfach ein Schwätzchen zu halten.

Eine solche gibt es auch in Radevormwald. Sie steht am Sparkassen-Kreisverkehr, direkt an der Ecke, an der die Straße in Richtung Schlossmacherplatz führt. Und sie ist tatsächlich auch genau als solche per Schild ausgewiesen: „Rüötsches Tüöterbängksken“ steht auf dem Schild direkt hinter der Bank.