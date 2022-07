Hilfen für Kinder und Jugendliche in Oberberg : „Lebensfarben“ sucht Paten jetzt auch in Hückeswagen

Oberberg Mit Unterstützung des Vereins „Lebensfarben – Hilfen für Kinder und Jugendliche“ erhoffen sich die Eltern einen ehrenamtlichen Paten zu finden, der sich regelmäßig Zeit für die Kinder nehmen kann.

Interessierten bietet der Verein eine fundierte Vorbereitung auf ihr Ehrenamt an. Der nächste Kursus startet am 10. September. Anmeldungen sind bei Geschäftsführerin Sandra Karsten unter Tel. 02262 7949546 oder per E-Mail an kontakt@lebensfarben-oberberg.de möglich. Die Teilnahme an der Ausbildung ist kostenfrei und verpflichtet nicht zur Patenschaft.