MGV und Feuerwehr in Hahnenberg : Die Midsommar-Premiere hat geklappt

Freuten sich über die gelungene Midsommar-Premiere am Wochenende: Jean-Patrick Thiele (l.) und Rainer Bornewasser, Ehrenvorsitzender des MGV Hahnenberg. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hahnenberg Der MGV und die Löschgruppe Hahnenberg haben gemeinsam die Midsommar Hahnenberg ins Leben gerufen. Es war eine gelungene Premiere.

Endlich ist es wieder soweit – und das sowohl ohne größere Einschränkungen durch die Corona-Pandemie als auch des Wetters. Am Freitagabend konnten Autofahrer an der Bundesstraße bei Feldmannshaus einen großen Kranz mit bunten Bändern am Gerätehaus der Löschgruppe Hahnenberg stehen sehen, das Gelände war zudem durch einen Bauzaun abgesperrt. Laute Musik, bunte Lichter, zumindest später, als die Dämmerung eingebrochen war, und viele glückliche und zufriedene Menschen zeigten vor allem eines: Die wegen Corona zuletzt 2019 stattgefundenen Hahnenberger Festtage, seit vielen Jahren eine gemeinsame Traditionsveranstaltung der Löschgruppe und des Männergesangsvereins Hahnenberg, hatte als Midsommar-Fest eine gelungene Auferstehung hingelegt.

Das fand auch Jean-Patrick Thiele, Einheitsführer der Löschgruppe Hahnenberg. „Unser Konzept war ja wirklich gut – aber es wurde zu groß. 2019 hatten wir noch einmal drei Tage, an denen wir auf der Festwiese nebenan alles gegeben haben“, sagte er, während DJ Nico für fetzige Musik am Freitagabend sorgte. Daher habe sich das Festkomitee, bestehend aus Sängern sowie Feuerwehrkameraden, zusammengesetzt und ein neues Konzept erarbeitet, das etwas überschaubarer sei.

„Midsommar – das steht für ausgelassenes Feiern, lockere Stimmung und auch den Zusammenhalt innerhalb beider Vereine“, sagte Thiele. Denn das sei nach der Corona-Pandemie wohl das größte Problem – und nicht zuletzt für alle Vereine. „In Corona ist bei uns viel kaputtgegangen, beide Vereine haben das gemerkt. Mir war daher sehr wichtig, dass wir wieder etwas aufbauen, wieder für Gemeinschaft sorgen“, sagte der Einheitsführer.

Und in der Tat, wenn man sich am Abend auf dem Festgelände umsah, konnte man neben den Feuerwehrleuten und den übrigen Besuchern auch viele Frauen und Männer in weißen T-Shirts sehen. „Darauf haben wir die Logos beider Vereine abgedruckt, hinten steht Midsommar Hahnenberg – das kann und soll die Gemeinschaft stärken“, betont Thiele. Zwar sei das eine nicht unerhebliche Anschaffung, die aber notwendig sei, wie der Einheitsführer sagt. „Wir müssen die Leute motivieren, wir müssen sie nach Corona wieder ein wenig in die Gänge bringen.“