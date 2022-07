Nachgefragt in Radevormwald : Dürfen Radfahrer sich alles erlauben?

Fahrradfahrer gelten bei Unfällen stets als mehr gefährdet als Autofahrer, daher werden diese auf besondere Rücksicht eingeschworen. Doch auch Radler sind manchmal unvorsichtig, wie BM-Leserin Monika Betz berichtet. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Radevormwald Eine Morgenpost-Leserin stört es, dass Radfahrer nach ihrer Erfahrung sich oft dreist und unvorsichtig im Straßenverkehr verhalten. Und ist es eigentlich erlaubt, dass zwei Radler nebeneinander auf der Straße fahren?

E-Bikes und Pedelecs prägen inzwischen auch das Straßenbild in und um Radevormwald, und das nicht nur an schönen Sommertagen. Brauchte man in früheren Zeiten schon sportliche Kondition, um mit eigener Muskelkraft die Steigungen im Bergischen Land zu bewältigen, kann heute jedermann auf dem Zweirad mobil sein, die Technik macht’s möglich.

Morgenpost-Leserin Monika Betz (66) sieht allerdings auch Kehrseiten des Fahrrad-Booms. Sie meldete sich in unserer Redaktion und merkte an: „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viel für die Radfahrer getan wird, aber manche der Radler beharren dann auch auf ihrem Recht und sind nicht bereit, auf die Autofahrer einzugehen.“ Schon mehrmals habe sie auch erlebt, dass Radfahrer sich dreist verhielten und Verkehrsregeln einfach missachteten. „An der Kreuzung Elberfelder Straße/Kaiserstraße zum Beispiel“, berichtet die Radevormwalderin. „Ich hatte Grün, aber eine Pedelec-Fahrerin hat das ignoriert, die ist einfach gefahren.“ Auf der Kaiserstraße kämen den Autofahrern oft mitten auf der Fahrbahn Radfahrer entgegen, was zu gefährlichen Situationen führe. Störend findet Monika Betz auch, dass Radfahrer oft nebeneinander fahren und viel Platz auf der Fahrbahn beanspruchen. „Zum Beispiel auf der Uelfe-Wuppertal-Straße“, berichtet sie. Da traue man sich kaum, in den engen Kurven zu überholen.

Info Pedelec und E-Bike sind nicht dasselbe E-Bikes bezeichnen im fachmännischen Gebrauch Räder, die alleine durch einen elektrischen Motor angetrieben werden, Muskelkraft spielt dabei keine Rolle. Im Grunde handelt es sich um leichte Mofas, daher sind ein Helm und ein Versicherungskennzeichen Pflicht. Pedelec ist der Fachbegriff für ein sogenanntes unterstützendes Elektrofahrrad. Dieses wird weder ausschließlich durch Muskelkraft noch ausschließlich maschinell angetrieben, sondern ist eine Kombination beider Antriebsarten. Tritt der Fahrende in die Pedale, wird er vom eingebauten Motor unterstützt. Quelle: ADAC

Dass E-Bike- und Pedelec-Fahrer überdurchschnittlich oft in Unfälle verwickelt sind, bestätigt ein Blick auf die Statistik des Bundes. Die Zahl der Unfälle mit den motorisierten Rädern ist seit 2014 stark gestiegen. Häufig waren diese Unfälle schwerwiegender als Unfälle mit Fahrrädern ohne Motor, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden feststellt. Ein Grund ist das höhere Alter der Verunglückten, denn bei Stürzen ist bei Senioren die Wahrscheinlichkeit von schweren Verletzungen größer. Im Vorjahr starben insgesamt 131 Menschen, die mit einem Pedelec unterwegs waren. Nur eine Person war jünger als 25 Jahre, 68 Prozent gehörten der Generation 65 plus an. Im Oberbergischen Kreis gibt es ebenfalls besorgniserregende Zahlen: Die Zahl der verunglückten Fahrradfahrer im Kreis stieg im vorigen Jahr um 17 Prozent auf 153. Von diesen waren 56 auf einem Pedelec unterwegs, 2020 waren es noch 33.

Michael Tietze, Sprecher der Oberbergischen Polizei, kann allerdings nicht bestätigen, dass Radfahrer überdurchschnittlich oft durch die Missachtung der Vorfahrt auffallen. Auch das Fahren von zwei Radlern nebeneinander auf einer Fahrbahn sei durchaus erlaubt, sagt der Polizeihauptkommissar, „sofern der Verkehr dadurch nicht behindert wird“. Es komme dabei auf den Einzelfall an.

Tietze verweist zudem auf einen weiteren Passus der Straßenverkehrsordnung: „Mehr als 15 Radfahrende dürfen einen geschlossenen Verband bilden. Dann dürfen sie zu zweit nebeneinander auf der Fahrbahn fahren. Kinder- und Jugendgruppen zu Fuß müssen, soweit möglich, die Gehwege benutzen.“ (StVo Paragraf 27).

Doch wie ist es beispielsweise, wenn ein Radfahrer partout die Fahrbahn der Straße nutzt, obwohl sich direkt neben ihm ein gut ausgebauter Radweg befindet? Gibt es eine Benutzungspflicht für Radwege? Das sei nur der Fall, wenn dies durch ein Verkehrsschild eindeutig vorgeschrieben wird, sagt der Polizeisprecher. Es handelt sich um das runde blaue Schild mit weißem Fahrrad oder auch ein blaues Schild mit den beiden kombinierten Symbolen für Fahrräder und für Fußgänger.