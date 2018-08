Chinook-Hubschrauber der Niederlande hilft beim Löschen

Chinook der niederländischen Luftwaffe : Dieser Hubschrauber half beim Löschen des Waldbrands bei Straelen

Düsseldorf/Straelen Am Samstag haben die Badegäste der „Blauen Lagune“ in Wachtendonk ein echtes Spektakel mitverfolgen können: Ein niederländischer Militärhubschrauber hat beim Löschen des Waldbrands bei Straelen Wasser aus dem See getankt.

8000 Liter fasst der Tank des Chinook-Militärhubschraubers der niederländischen Luftwaffe. Er kam zum Einsatz, weil bei Straelen ein Waldgebiet brannte, in dessen Nähe eine Öl-Pipeline verläuft. Um diese Gefahr einzudämmen, löschte die Feuerwehr nicht nur am Boden, sondern auch von der Luft aus.

„Bambi Bucket“, also auf Deutsch „Bambi-Eimer“, heißt der mobile Tank, den das Militär dabei verwendet hat. Es handelt sich um einen faltbaren Riesenbeutel, der beim Ablassen in einen See mit Wasser gefüllt werden kann und vom Hubschrauber unterhalb des Rumpfes transportiert wird. Fliegt die Maschine über dem Feuer, wird der Beutel geöffnet. Hergestellt werden die mobilen Tanks in Kanada.

Der Chinook beim Befüllen des Löschtanks. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Der Chinook-Hubschrauber wurde von der US-Firma Boeing gebaut. Es handelt sich um einen Transporthubschrauber mit zwei Rotoren. Die niederländische Luftwaffe setzt ihre Chinooks häufiger für Löscheinsätze ein. Wie das Militär auf seiner Website schreibt, haben die Hubschrauber seit dem 1. Juli schon sieben Mal im In- und Ausland als „fliegende Feuerwehr“ gedient.

