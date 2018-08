Geldern: „Fliegendes Klassenzimmer“: Container für die Gesamtschule

Geldern Fast wie beim fliegenden Klassenzimmer: Mit einem großen Kran wurde gestern die mobilen Klassenräume für die neue Gesamtschule auf dem Gelände der Realschule An der Fleuth aufgestellt. Wenn die neue Schule nach den Ferien mit sechs Eingangsklassen an den Start geht, werden zwei Klassen in den Containern unterrichtet werden.

Je nachdem, wie schnell die Realschule am Westwall saniert wird und die Realschule An der Fleuth dann komplett in die Innenstadt umziehen kann, werden die mobilen Klassenräume benötigt erden. Angesichts der erforderlichen europaweiten Ausschreibung können das laut van Huet durchaus fünf Jahre werden. Die Raummodule, die von der Stadt Geldern gekauft wurden, können aber noch an anderen Stellen eingesetzt werden, wenn es zum Beispiel Sanierungsarbeiten e erforderlich machen. Die Container seien auch so konzipiert, dass sie nicht nur in allen Schulformen, sondern auch im Bereich von Kindergärten eingesetzt werden können. Zunächst sind sie aber Teil der Gesamtschule. Dort beginnt der Schulalltag mit Einschulung und Gründung am 29. August. Ab 15 Uhr wird das im Forum des Schulzentrums gefeiert.