Union Wetten setzt auf Kampf und Leidenschaft

Wetten In der abgelaufenen Saison hat der Fußball-A-Ligist gerade noch den Kopf aus der Schlinge gezogen. Diesmal soll etwas weniger gezittert werden müssen.

Hinter der Union aus Wetten liegt eine nervenaufreibende Saison. Ständig stand die Mannschaft mit einem Bein in der Kreisliga B. Am Ende betrug der Vorsprung auf Absteiger Concordia Goch gerade einmal hauchdünne zwei Punkte.

„Als während der Vorbereitung plötzlich feststand, dass wichtige Schlüsselspieler wie Timo Clasen, Christoph van Stiphoudt und Dirk Peters ganz oder teilweise fehlen würden“, so Lemmen, „wusste ich, was uns erwartet.“ Dass es trotz der schwierigen Umstände für ein Happy-End reichen sollte, führt Lemmen auf den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft zurück. Das habe ich in dieser Form bislang noch in keinem anderen Verein erlebt. Das ist wie ein großer Freundeskreis“, lobt der Trainer. Lemmen hatte zuvor beim SC Blau-Weiß Auwel-Holt die sportliche Verantwortung getragen und war mit einer bestimmten Spielphilosophie an die Niers gewechselt. Doch spätestens, als nach der Hinrunde nur neun Punkte zu Buche standen, musste er umdenken.