Arbeit bei der Verwaltung

Issum (RP) Für zwei junge Menschen begann am 1. August bei der Gemeinde Issum ein neuer Lebensabschnitt. Luisa Peun aus Straelen und Sinah Theysen aus Issum werden in den kommenden drei Jahren zu Verwaltungsfachangestellten – Fachrichtung Kommunalverwaltung – ausgebildet.

Während der Ausbildungszeit im Rathaus Issum werden sie im halbjährlichen Wechsel in den Fachbereichen FB 1 – Zentrale Dienste, Bürgerservice und Finanzen –, FB 2 – Planen, Bauen, Wohnen, Grünflächen – sowie FB 3 – Bürgerbüro, Ordnung und Soziales – die Aufgaben einer Verwaltung praxisnah kennen lernen.

Das theoretische Wissen wird ihnen am Berufskolleg Geldern und am Studieninstitut Niederrhein in Krefeld vermittelt. Issums Bürgermeister Clemens Brüx hieß die beiden „Neulinge“ im Rathaus Issum willkommen und wünschte ihnen viel Erfolg während der Ausbildungszeit.