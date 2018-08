Bergmann aus dem Erzgebirge von Greta Wehner

Sevelen Die Figur ist ein Geschenk von Greta Wehner, der Frau des langjährigen SPD-Fraktionsvorsitzenden Herbert Wehner. Klaus Reiners aus Geldern und Jochen Porbeck aus Sevelen begeben sich auf Spurensuche.

Die nächsten Zeilen des beigefügten Briefes enthüllen, woher die Figur kommt, und geben wiederum neue Rätsel auf. „Mit diesem Bergmann aus dem Erzgebirge, den ich auf Öland von einem Brett abgesägt habe, möchte ich Euch frohe Weihnachten wünschen“, schreibt Greta Wehner. Nicht verwunderlich ist der Ort, Öland. Das Kleinod vor der Küste Schwedens war erklärtes Urlaubsziel der Wehners. Wehner selbst war nach seiner Zeit des Exils in Moskau (1937 bis 1941) nach Schweden gegangen. Politisch Andersdenkende waren im nationalsozialistischen Deutschland nicht sicher. Die Affinität zu der Figur aus dem Erzgebirge liegt auch nahe. Wehner wurde am 11. Juli 1906 in Dresden geboren. Die Stadt liegt unweit des Erzgebirges. Warum und wieso die Figur von einem Brett abgesägt wurde, das wird vielleicht immer ungeklärt bleiben.

Bereits auf den ersten Blick fällt auf, wie handwerklich aufwendig die Figur gearbeitet ist. Selbst auf dem Ehrenhäckel, einer Art Stock mit Griff, den das Männchen in der Hand hält, sind kleine Verzierungen eingearbeitet. Der Ehrenhäckel wurde zu besonderen Gelegenheiten mitgenommen, zum Beispiel zu Festumzügen. Der 4. Dezember, Tag der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute, ist prädestiniert für einen solchen Umzug. Die Figur aus dem Erzgebirge sieht auch sonst festlich aus. Um den Hals trägt der Bergmann einen weißen, weiten Kragen, die Jacke ist goldfarben, die Hose hellgelb, wie der Federbusch auf dem Hut. Während er in der einen Hand den Häckel hält, ist in der anderen Platz für eine Kerze. Der Bergmann wird so zum Lichterträger. Die Figur wird zu dem, was man aus dem Erzgebirge kennt, eine Dekoration, die man ins Fenster stellt. Oder die einem erst dann wieder in die Hände fällt, wenn man umzieht, so wie Reiners. Er zieht nach Berlin. Statt in den Umzugskarton und wieder in den Schrank soll das Erinnerungsstück „dahin, wo Leute sich den Bergmann auch angucken können“.