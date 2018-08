Taubenfütterern droht in Geldern Bußgeld

Ordnungsamt der Stadt Geldern kündigt Kontrollen an

Das Füttern von Tauben ist in Geldern verboten.⇥Marius Becker/dpa Foto: Marius Becker/dpa

Geldern Das Ordnungsamt der Stadt Geldern kündigt Kontrollen an.

(möw) Die Taubenplage in der Innenstadt ist auch im Gelderner Rathaus ein Thema. „Zurzeit wird von der Stadtverwaltung ein Programm zur weiteren Verbesserung der Sauberkeit in der Innenstadt erstellt. Die dafür notwendigen finanziellen Mittel werden im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Haushalt 2019 vorgestellt und beraten. Dazu zählt sicherlich auch die Beseitigung des Taubenkots“, erläutert Claudia Elspaß von der Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion.

Ein besonderes Problem sei die anhaltende Trockenheit in diesem Jahr. Der Taubendreck werde nicht durch den Regen entfernt. Claudia Elspaß: „Die Verwaltung hat eine Firma beauftragt, die in den nächsten Tagen die entsprechenden Stellen reinigen wird. Das grundsätzliche Problem von Tauben in der Innenstadt lässt sich dadurch natürlich nicht lösen. Das Ordnungsamt geht aktiv gegen die Fütterung der Tauben durch Dritte mit Bußgeldern vor.“