Mittwoch ab 18.30 Uhr : Borussia trifft im vorletzten Test auf die RKC Waalwijk

Liveblog Velbert Am Mittwoch treten Borussia Mönchengladbach und der niederländische Erstligist RKC Waalwijk in Velbert gegeneinander an. Neben dem Blitzturnier ist das Spiel der fünfte und zugleich vorletzte Test der Gladbacher vor dem Pflichtspielstart am 31. Juli. In unserem Liveticker verpassen Sie nichts.