Tierheim Geldern gibt Tipps: So überstehen Hund und Katze die Hitze

Von Verena Kensbock Seit Wochen halten sich die Temperaturen auf über 30 Grad Celsius – darunter leiden auch die Tiere. Mit einigen Tricks kann man ihnen das Leben bei der Hitze ein wenig erleichtern.

Es kann auch vorkommen, dass die Tiere träge werden, wenig essen oder Durchfall bekommen. Wenn die Hitze einem Hund stark zusetzt, zeigt sich das in einem glasigen Blick, einer tiefroten Zunge und Hecheln mit gestrecktem Hals, heißt es vom Tierschutzbund. Erbrechen, Gleichgewichtsstörungen und schließlich Bewusstlosigkeit sind Anzeichen für einen Hitzeschlag, der im schlimmsten Fall zum Tod führt. Katzen hingegen laufen unruhig auf und ab, Herzschlag und Körpertemperatur sind erhöht, oder die Tiere liegen hechelnd auf dem Bauch. In beiden Fällen sollten die Besitzer mit ihren Vierbeinern sofort zum Tierarzt.

Auch sonst sollte man Tiere nicht zu ihrem vermeintlichen Glück zwingen. Das heißt: Einen Hund nicht in den See tragen, wenn er nicht schwimmen mag, sondern lieber im Schatten liegen lassen und mit einem nassen Handtuch abkühlen. Und auch das Abspritzen mit dem Gartenschlauch, das Hundedame „Blue“ so mag, bedarf der Vorsicht. Wie beim Menschen kann das kalte Wasser auf den Kreislauf gehen – vor allem bei älteren Tieren. Darum lieber langsam an den Beinen anfangen und nur weitermachen, wenn es dem Tier auch gefällt.