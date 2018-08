Waldbrand bei Straelen „unter Kontrolle“ - Löscharbeiten bis in den Abend

Löscharbeiten bis in den Abend

Straelen Im Kreis Kleve hat die Feuerwehr einen großen Waldbrand bei Straelen unter Kontrolle gebracht. Der Einsatz hatte sich gefährlich gestaltet, weil wenige hundert Meter vom Brandherd entfernt eine Öl-Pipeline verläuft. Auch ein Löschhubschrauber war im Einsatz.

Das Feuer war am Samstagmorgen gegen 2.50 Uhr in Straelen am Niederrhein ausgebrochen, sagte Stephan Derks, Sprecher der Feuerwehr im Kreis Kleve, auf Anfrage unserer Redaktion. Der Löscheinsatz gestaltete sich kompliziert, weil knapp 450 Meter vom Brandherd entfernt ein Teilstück der Öl-Pipeline zwischen Rotterdam und Köln verläuft. Deren Rohre verliefen zwar knapp 2,5 Meter unter der Erde, trotzdem sei Vorsicht geboten, sagte Derks.