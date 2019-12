Trend in Hetzerath : Wandersteine für Klima und Umwelt

Trend in Hetzerath

Steine sammeln für Rocks for Future (#rocksforfuture). Foto: Eva Schmalen

Hetzerath Steine bemalen und auslegen, die dann auf Reisen gehen – der Trend ist auch in Erkelenz angekommen. In Hetzerath werden angesichts von Umweltzerstörung und Klimawandel Steine mit Botschaften angefertigt.

Vielleicht haben Sie auch schon einen der bunten Steine entdeckt, die in der Umgebung zahlreich ausgelegt werden? Es sind teils aufwendig bemalte Steine, viele sind mit Botschaften versehen. „Rocksforfuture“ – also „Steine für die Zukunft“, widmen sich den hochaktuellen Themen Umwelt, Klima und Naturschutz. Vor rund zwei Monaten ist die Idee zu dem Projekt entstanden.

Eva Schmalen hat Familie und Freunde auf das Thema angesprochen und von der Idee erzählt. „Meine Cousine lebt schon länger plastikfrei. Sie hat mich in vielerlei Hinsicht inspiriert. Mit ungefähr 15 Leuten haben wir dann angefangen zu malen. Dabei haben wir uns ein bisschen Vorbereitungszeit eingeräumt“, erklärt sie. Ende Oktober haben sie dann begonnen, die Steine auszulegen und über soziale Medien über ihre Aktion zu berichten. Dort werden mittlerweile regelmäßig Fotos von den Steinen hochgeladen. Alle Steine sind mit dem Hashtag #rocksforfuture beschriftet, sodass sie im Netz geteilt werden können. Die Botschaften auf den Steinen sind deutlich: „Weniger Plastik ist Meer“, „Es gibt keinen Planeten B“, „Umweltschutz beginnt bei dir“ oder „Das Klima verändert sich – warum nicht auch wir?“.

Knapp einen Monat läuft die Aktion nun, und einige Steine sind bereits quer durch Deutschland gereist: „Einen Stein habe ich einem Kollegen mitgegeben. Er ist von Neuss nach Rommerskirchen und von dort bis nach Lübeck gereist“, berichtet Eva Schmalen. Viele Steine seien aber auch hier in der Region versteckt, unter anderem in Erkelenz und Umgebung, Mönchengladbach, Krefeld, Düsseldorf und Köln.

Auch außerhalb der Gründergruppe haben sich Leute von der Idee inspirieren lassen und machen mit. So sind schon in Berlin und auf der Insel Langeoog Steine aufgetaucht.

Die Idee, dass jeder ohne großen Aufwand mitmachen kann, steckt an. „Wir wollen die Menschen erreichen. Unser Ziel ist es, Interesse für die Probleme zu wecken und ein Bewusstsein zu schaffen. Es gibt viele Kleinigkeiten, die man in seinem Alltag verändern kann“. So ein Prozess braucht natürlich seine Zeit, doch die Gruppe ist zuversichtlich: „Über Social Media hat uns schon sehr viel positives Feedback zu unserem Projekt erreicht. Aber vieles läuft über Mundpropaganda“.