Nach Beschluss im Ausschuss : Neue Toilettenanlage soll das Wildpinkeln verhindern

Erkelenz Am Erkelenzer Schulzentrum wird zwischen dem Volleyballfeld und dem Kunstrasenplatz für 10.000 Euro ein Container aufgestellt.

Was lange währt, wird endlich gut. Schon 2017 sollte auf dem Sportgelände des Erkelenzer Schulzentrums an der Krefelder Straße eine Toilettenanlage errichtet werden – damals direkt neben dem Beachvolleyballfeld des Erkelenzer VV. Nachdem dieses Vorhaben bis heute nicht in die Tat umgesetzt wurde, durch die Eröffnung des neuen Kunstrasenplatzes die Zahl der Wildpinkler in letzter Zeit aber enorm in die Höhe geschossen ist, soll die Maßnahme nun endlich in Angriff genommen werden. Dafür hat der Ausschuss für Kultur und Sport in seiner Sitzung am Mittwochabend festgelegt, dass zur Umsetzung ein Betrag von 10.000 Euro im Haushaltsplan 2020 bereitgestellt werden soll. Die Errichtung der Anlage ist für das zweite Quartal im kommenden Jahr angedacht.