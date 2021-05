„Extinction Rebellion“ demonstriert gegen Klimapolitik : Klima-Aktivisten besetzen Landtag in Düsseldorf

Düsseldorf Aktivisten der Gruppe „Extinction Rebellion“ haben sich vor dem Landtag in Düsseldorf positioniert, um gegen die Klimapolitik zu protestieren. Der Landtag will Anzeige erstatten.

Der Vorplatz des NRW-Landtags in Düsseldorf wurde am Donnerstagmittag von Aktivisten der Umweltschutzbewegung „Extinction Rebellion“ besetzt. Die Aktivisten haben den Vorplatz mit Bannern ausgelegt, elf Personen haben sich an einen Wohnwagen und an ein selbstgebautes Windrad gekettet, weitere fünf sind auf das Vordach des Gebäudes geklettert. Dort halten sie ein Transparent mit der Aufschrift „Lobbys raus - Bürger:innen rein“ in die Höhe.