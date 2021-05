Robert-Bunsen-Weg in Kaarst : Kita-Kinder bewundern Bienen und Imkerwerkzeug

Günter Lüdtke, Anja Böck und Hrissoula Eickeler-Manolaki (v.l.). Foto: Stadt Kaarst

Kaarst Die Kita am Robert-Bunsen-Weg hat gemeinsam mit dem Kaarster Bienenwerk den Weltbienentag gewürdigt. Der Imker Stephan Richter vom Bienenwerk brachte am Donnerstag besonderen Besuch mit in die Kita.

Neben seinem Imkerwerkzeug konnten die Kinder in einem geschlossenen Schaukasten Bienen, Brut und eine Bienenkönigin bewundern. Damit sich auch Eltern und weitere Interessierte über die hilfreichen Insekten informieren können, hängen fortan Infotafeln am Kita-Zaun.

Außerdem wurde von der Senioren-Initiative Kaarst ein Wildbienen- und Insektenhotel angefertigt, das die Kita am Donnerstag einweihte. „Die Kinder und Erzieher haben sich seit Wochen mit der Biene beschäftigt und viel über sie gelernt. Als zertifizierte Klima-Kita und Haus der kleinen Forscher sind Themen wie Umwelt- und Naturschutz wichtige Bestandteile unserer pädagogischen Arbeit. Wir haben gelernt, dass die Bienen einen unverzichtbaren Beitrag für unser Ökosystem leisten und wir sie schützen müssen“, sagt Kita-Leiterin Hrissoula Eickeler-Manolaki: „Es ist schön, dass die Kinder die Gelegenheit hatten, die Bienen hautnah zu erleben. Und wir freuen uns schon auf viele Bewohner in unserem neuen Insektenhotel.“