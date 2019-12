Glückwunsch : Freude über 60 gemeinsame Jahre

Erika und Peter Pütz können von sich sagen: Wir sind seit 60 Jahren glücklich verheiratet und froh darüber, gesund zusammen zu sein. Foto: Nicole Peters

Venrath Erika und Peter Pütz feiern Diamanthochzeit. Kennengelernt haben sich die beiden in der Wickrather Lederfabrik.

Erika und Peter Pütz haben seinerzeit in der Wickrather Lederfabrik gearbeitet – und dort hat es bei ihnen gefunkt. Am 5. Dezember 1959 haben sie geheiratet. Das Paar bekam vier Kinder, hat sieben Enkelkinder und ein Ur-Enkelkind und kann jetzt die Diamanthochzeit im Familienkreis feiern.

Der Jubilar ist einigen Aktivitäten in Vereinen nachgegangen, während ihm Ehefrau Erika stets den Rücken freihielt. So ist er seit mehr als 60 Jahren Mitglied in der Venrather St.-Josef-Schützenbruderschaft: 21 Jahre lang war er Kassierer, und im Jahr 1974 waren er und seine Frau das Schützenkönigspaar. Ebenso ist er Mitglied in der KG „Venroder Wenk“ und Mitglied im Trommlerkorps Venrath.

Erika Pütz kam am 2. August 1940 in Wickrath zur Welt. Nach dem Besuch der Volksschule hat sie in der Wickrather Lederfabrik in der Zurichtung gearbeitet. Später nahm sie in der Firma Randerath in Venrath eine Tätigkeit als Näherin an und fertigte Arbeitshosen. Zu Haushalt und Kindererziehung hat sie früher gerne Handarbeit wie Stricken, Sticken und Nähen gemacht sowie ihrem Mann bei der Pflege des Nutzgartens geholfen.

Der Jubilar wurde am 12. Januar 1936 in Venrath geboren. Nach der Schule war er rund 35 Jahre lang in der Gerberei der Lederfabrik in Wickrath beschäftigt. Dort wurde er Zurichtermeister: Somit kontrollierte er die Abläufe bei der Aufarbeitung der Leder und der Einrichtung der Farben, um dieses zu färben. Nach der Schließung der Firma wechselte er nach Flamersheim in der Eifel zum Unternehmen Schafstall, das die Wickrather Lederfabrik aufgekauft hatte. Dort blieb er sieben Jahre lang.