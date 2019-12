Der lebendige Adventskalender : Weihnachtsstimmung vor allen Türchen

Rund 30 Gäste empfing Beate Jansen (v.) als Gastgeberin des lebendigen Adventskalenders, um vor ihrem Haus gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Begleitet wurde der Gesang von Michael Lauten (r.) mit der Gitarre. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Die evangelische Kirchengemeinde veranstaltet zum fünften Mal einen lebendigen Adventskalender. Jeden Abend lädt ein anderer Gastgeber zu Weihnachtsliedern, Glühwein und Plätzchen vor sein Haus ein.

„Im Advent, im Advent, ist ein Licht erwacht“, schallen die Stimmen durch die in dichten Nebel gehüllte Siedlung. Vor dem Haus von Beate Jansen stehen rund 30 Menschen, ebenso viele Kerzen und Teelichter flackern in der Dunkelheit und spenden zumindest ein wenig Licht. Das Haus der Jansens ist bereits weihnachtlich geschmückt. Der Geruch von heißem Glühwein und Spekulatius steigt in die Nase. „Und es leuchtet und es brennt durch die dunkle Nacht“, hört man den Gesang weiter. Nun sogar etwas lauter.

Beate Jansen und ihr Mann Leo sind „das dritte Türchen“ beim lebendigen Adventskalender, der von der evangelischen Kirchengemeinde ausgerichtet wird. Die Aktion findet in dieser Weihnachtszeit bereits zum fünften Mal statt. Jeden Abend ab 18.30 Uhr ist ein anderer Haushalt in Erkelenz Gastgeber für ein besinnliches Zusammenkommen: Glühwein, Plätzchen, Weihnachtslieder und -geschichten. „Es ist schön für die Gemeinschaft. Man kommt mit Menschen zusammen, die man natürlich schon kennt, trifft aber auch immer wieder neue Leute“, erklärt Leo Jansen, der an diesem Abend die rund 30 Gäste vor seinem Haus liebevoll mit Glühwein und weihnachtlichen Leckereien versorgt. Seine Frau nimmt ein wenig die Rolle der Moderatorin ein, kündigt Lieder an, verteilt Textbücher und lieSt besinnliche Geschichten vor. Als Besonderheit des Abends ist Michael Lauten, Musiker der St.-Matthias-Bruderschaft, mit seiner Gitarre vorbeigekommen und begleitete den Gesang. „Ich wurde eine halbe Stunde vorher angerufen, ob ich nicht Zeit und Lust hätte zu spielen. Es war also sehr spontan“, erzählt Lauten.

Die Familie Jansen macht bereits zum dritten Mal als Gastgeber beim lebendigen Adventskalender mit. Dementsprechend herzlich war die Begrüßung der Gäste, die zum Teil seit Beginn der Aktion jedes Jahr dabei sind. „Wir gehen selbst zu vielen Abenden hin, meistens entscheiden wir das spontan, ob es zeitlich passt. Es gibt aber auch einen richtig harten Kern, der zu jedem Abend kommt“, erzählt Beate Jansen. Zu diesem harten Kern gehört unter anderem auch Marianne Daum. Die Seniorin stammt gebürtig aus Düsseldorf, wohnt aber seit 16 Jahren in Erkelenz. „Ich finde, dass der lebendige Adventskalender eine sehr schöne Sache ist. Man lernt neue Leute kennen, trifft Bekannte wieder und singt gemeinsam Weihnachtslieder. Das kommt ja – außer vielleicht in der Kirche – auch nicht mehr so häufig vor in der heutigen Zeit“, erzählt Daum. Obwohl sie eigentlich textsicher ist, greift auch Marianne Daum zum Liedbuch. Die werden von der evangelischen Kirchengemeinde jedem Gastgeber zur Verfügung gestellt, um aus einer großen Sammlung Weihnachtslieder auswählen zu können. „Man kann aber auch eigene Lieder vorschlagen und die Texte in den Büchern ergänzen. Das ist sozusagen eine dynamische Sammlung an Liedern“, erklärt Michael Lauten.