Gemeinsamer Plan der Jugendämter im Kreis Heinsberg : Kindergartenbeitrag: untere Einkommen werden entlastet

Mit unterschiedlichen Bausteinen sollen Eltern von Kindergartenkindern in Erkelenz ab Sommer 2020 entlastet werden. Foto: dpa/Uwe Anspach

Erkelenz Eltern mit geringeren Einkommen sollen in Erkelenz bei den Kindergartenbeiträgen entlastet werden. Dem stimmte der Jugendhilfeausschuss zu. Abschließend muss noch der Stadtrat entscheiden.

Mit der Neufassung der Beitragstabelle verfolgt Erkelenz mehrere Ziele. Eine gesetzliche Änderung wird in Schriftform überführt, und die landesweit geplante Beitragsbefreiung für das vorletzte Kindergartenjahr – zusätzlich zum letzten Jahr – wird vorbereitet. „Auf Antrag der SPD werden darüber hinaus die unteren Einkommensstufen entlastet“, erklärte Gotzen und wies auf eine Absprache zwischen den Jugendämtern im Kreisgebiet hin.

Vereinbart worden sei, „die bislang erste beitragspflichtige Einkommensstufe abzuschaffen und somit alle Eltern mit einem Jahreseinkommen bis zu 27.000 Euro von den Beiträgen zu befreien. Alle anderen Stufen sollen wie gehabt beibehalten werden.“ Bisher lag die Stufe in Erkelenz bei 18.000 Euro. Finanziert werden soll die Entlastung aus dem Stadthaus, was Erkelenz rund 33.000 Euro im Jahr kosten wird. In Kraft treten soll diese Änderung ab dem 1. August 2020.