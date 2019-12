Christel König engagiert sich ehrenamtlich beim DRK : Der große Wunsch, etwas gutzumachen

Erkelenz/Kreis Heinsberg Christel König trat Mitte der 1970er Jahre in den Kreisverband Heinsberg des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ein. Ein Unfall, bei dem sie schwer verletzt wurde, war damals der Grund. Seither engagiert sie sich in vielen Bereichen.

Ein Unfall im Jahr 1976 war der Grund, dass Christel König in den DRK Kreisverband Heinsberg eintrat: Damals war sie schwer verletzt, und eine Frau hatte Erste Hilfe geleistet. Bei der wollte sie sich später bedanken und erfuhr, dass diese Rotkreuz-Mitglied ist. „Ich wollte etwas gutmachen“, erinnert sie sich an ihre Motivation, sich selbst zu engagieren. Somit trat sie in die Jugendabteilung des Zuges Randerath ein, machte eine Erste-Hilfe- und Sanitäts-Ausbildung und legte so den Grundstein für ihr vielfältiges, ehrenamtliches Engagement. Seit diesem Jahr ist sie im Kreisverband Heinsberg stellvertretende Blutspende-Beauftragte und Kreisbereitschaftsleiterin.