Erkelenzer Kreationen : Wenn Vögel schöner wohnen

Schwanenberg Albrecht Heinrichs ist Handwerker aus Leidenschaft. Aus alten Eichenbalken baut er individuelle Vogelhäuschen.

„Das ist mein Reich“, erzählt Albrecht Heinrichs stolz, als er seinen Werkraum betritt. In der Mitte des Raumes steht eine geräumige Arbeitsplatte mit einer Kreissäge und einem großen Bohrer. An den Seiten stapeln sich Holzlatten und -balken. Die Wände sind behangen mit Skizzen und Schablonen. Hier fertigt der handwerklich begabte Rentner aus Schwanenberg detailreich verzierte Vogelhäuschen und Skulpturen an: „Alles Unikate“, betont er und zeigt auf die aufwendig aus Kiefern- und Eichenholz hergestellten Vogelhäuschen: „Jedes Häuschen gibt es so nur einmal. Alle sind auf ihre Weise einzigartig.“

Und ein Blick in seinen Werkraum verrät, wie unterschiedlich die Vogelhäuschen designt sein können. Da steht ein kleines Fachwerkhaus – mit verputzter Vorderfront, bemalten Türen und Fenstern – direkt neben einem Hexenhaus mit windschiefem Dach. „Zuletzt sollte ich für eine Dame ein Futterhäuschen im passenden Design zu ihrem Vogelhäuschen anfertigen. Das hat ihr so gut gefallen, dass sie gleich drei weitere Häuschen in Auftrag gegeben hat. Am Ende war sie wirklich völlig begeistert,“ freut sich der Schwanenberger, dass seine Arbeiten so gut ankommen.