MdB Wilfried Oellers ist PPP-Pate für Tim Windheuser

Erkelenz Tim Windheuser, Schüler des Cusanus-Gymnasiums, geht im Rahmen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms für ein Jahr in die USA. Pate ist Bundestagsabgeordneter (MdB) Wilfried Oellers.

(RP) Jetzt ist es für Tim Windheuser soweit: Der 17-Jährige wird das kommende Jahr im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) von Bundestag und US-Congress in den USA bei einer Gastfamilie in Norfolk, Nebraska verbringen und dort zur High-School gehen. In diesem Jahr hat Wilfried Oellers den Schüler des Cusanus-Gymnasiums (CGE) in Erkelenz aus einer Vielzahl von Bewerbern ausgewählt. „Die Auswahl ist mir nicht leicht gefallen, da alle Bewerber mehr als geeignet waren“, erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete für die Kreis Heinsberg, der im Rahmen des PPP die Patenschaft für Tim Windheuser übernommen hat.