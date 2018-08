Heinsberg In nur einem Monat hat sich das Café der Begegnung der Lebenshilfe Heinsberg an der Borsigstraße komplett gewandelt.

„Nach 10 Jahren war eine Renovierung notwendig“, erläutert Ralf Windelen, verantwortlich für das Gebäudemanagement der Lebenshilfe Heinsberg. Erstmals wurde der komplette Umbau des Cafés der Begegnung an der Heinsberger Borsigstraße 86a in Eigenregie geplant. Die Neueinrichtung hat die Schreinerei der Lebenshilfe Werkstätten entworfen und umgesetzt. Schreiner Sebastian Hoffmann hat insgesamt 17 Zeichnungen entworfen und mit dem Planungsteam an den Ideen gefeilt.