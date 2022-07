Bildung in Übersee : Junge Wachtendonkerin geht in die USA

Wachtendonk Im August tritt Joanne Strucks ihren einjährigen Auslandsaufenthalt an. Die 15-jährige Schülerin wurde beim Parlamentarischen Patenschafts-Programm vom Bundestagsabgeordneten Stefan Rouenhoff ausgewählt.

Die 15-jährige Schülerin Joanne Strucks tritt im August ihren knapp einjährigen Auslandsaufenthalt in den Vereinigten Staaten von Amerika an. Damit geht für die Wachtendonkerin, die das Gymnasium Straelen besucht, ein Traum in Erfüllung. Zehn Monate wird sie bei einer amerikanischen Gastfamilie leben, vor Ort in die Schule gehen, den „American Way of Life“ kennenlernen und als Junior-Botschafterin für den linken unteren Niederrhein in den USA auftreten. „Das wird eine spannende Zeit mit vielen neuen Erfahrungen“, freut sich die Schülerin, die kurz vor der Abreise steht.