Granterath: Hundehaufen sorgen bei Anwohnern für Frust

Birker Weg in Granterath : Haufenweise Hundehaufen

Diese Hinweise am Birker Weg in Granterath erinnern Hundehalter daran, dass sie die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner zu entfernen haben. Foto: Michael Heckers

Granterath Hundehaufen sorgen am Spielplatz des Birker Wegs in Granterath für Ärger. Die Anwohner appellieren an die Vernunft der Hundehalter.

Josef Schneider ist es satt. „Schauen Sie, da liegt schon wieder ein Hundehaufen. Dabei sind erst vor wenigen Tagen diese Hinweise angebracht worden“, sagt der 91-Jährige, dessen Haus am Birker Weg in Grantherath vis-a-vis zum kleinen Spielplatz am Waldstück liegt.

Es ist nicht der einzige Haufen, der sich entlang des Birker Wegs finden lässt. Auf wenigen Metern liegen mehr als zehn Haufen. Josef Schneider hat kein Verständnis für die Hundebesitzer, die ihre Tiere beim Gassigehen am Birker Weg ihr Geschäft erledigen lassen, ohne die Haufen danach im Kotbeutel verschwinden zu lassen: „Das geht hier jeden Morgen um 6 Uhr los. Es ist eine regelrechte Hundeprozession. Leider kümmern sich nicht alle Hundehalter um die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner.“ Dabei steht der nächste Beutelspender nur wenige Meter entfernt an der Ecke Birker Weg/Hinter den Hecken.

Ein Beutelspender steht an der Ecke Birker Weg/Hinter den Hecken. Offensichtlich wird er nicht von allen Hundehaltern genutzt. Foto: Michael Heckers

Der Spielplatz am Birker Weg gilt als besonders sensibler Bereich. „Hier spielen viele Kinder und Jugendliche fahren mit ihren Mountainbikes über den kleinen Wall, der ständig mit Hundehaufen verschmutzt ist“, erklärt der alteingesessene Granterather. Die Hundehaufen am Wegesrand sorgten für Gestank und zögen viele Fliegen an, berichtet der Anwohner.



Was den Senior besonders ärgert: Nachdem er sich beim Ordnungsamt der Stadt Erkelenz über die vielen Hundehaufen am Birker Weg beschwert hatte, seien tags drauf zwar zwei Mitarbeiter des städtischen Bauhofs mit einem Lkw erschienen. „Die haben sich aber nicht um die Hundehaufen gekümmert, obwohl ich sie darauf angesprochen habe. Sie sagten, dafür sei die städtische Gärtnerei zuständig und sind unverrichteter Dinge wieder verschwunden“, erklärt Josef Schneider.