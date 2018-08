Rudolf Henke (Bundestagsabgeordneter/Marburger Bund) im Krankenhaus Erkelenz zu Gast

Erkelenz Im Erkelenzer Krankenhaus auf aktuelle Probleme im Gesundheitswesen hingewiesen: Rudolf Henke, Bundestagsabgeordneter, Präsident der Ärztekammer Nordrhein und Vorsitzender des Marburger Bundes.

Auch über die Befürchtung, mehr als drei Millionen Euro an eine Krankenkasse zurückzahlen zu müssen, ging es bei einem Gespräch am Donnerstag im Hermann-Josef-Krankenhaus in Erkelenz mit Rudolf Henke, der CDU-Bundestagsabgeordneter aus Aachen und stellvertretender Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Bundestag ist. Henke, der auch Präsident der Ärztekammer Nordrhein und Vorsitzender des Marburger Bundes ist, ließ sich über strukturelle und aktuelle Probleme in Kenntnis setzen. Bei der CDA-Sommertour hatte der Kreisvorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, Heino Hamel, das Gespräch zwischen dem Gesundheitspolitiker mit der Erkelenzer Krankenhausleitung arrangiert.

Der Bogen war weit gespannt. Die Themen betrafen das Hermann-Josef-Krankenhaus im Speziellen ebenso wie die Krankenhäuser im Kreis Heinsberg im Allgemeinen, was Verwaltungsdirektor Jann Habbinga schon allein dadurch deutlich machte, dass die Krankenhäuser im Kreis Heinsberg in einer besonderen Lage seien. Gewünscht und gefordert würden 607 Krankenhausbetten pro 100.000 Einwohner, kreisweit seien es gerade einmal 406. Insofern gebe es rechnerisch eine Unterversorgung. Die drei Krankenhäuser in Geilenkirchen, Heinsberg und Erkelenz würden versuchen, eng zusammenzuarbeiten, was von der Politik und den Kostenträgern durchaus wohlwollend zur Kenntnis genommen werde. Das große Plus des Erkelenzer Krankenhauses sei es, dass es als Kernstück der Hermann-Josef-Stiftung keinerlei Rendite an irgendjemand geben müsse. „Das Geld, das wir verdienen, bleibt bei uns. Das Geld, das wir nicht verdienen, fehlt uns.“