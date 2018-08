Heimatverein der Erkelenzer Lande in der Provence

Erkelenz Studienfahrt des Heimatvereins der Erkelenzer Lande.

Hier wurden unter anderem L’Isle sur la Sorgue mit einem typischen provenzalischen Markt, das mittelalterliche Carpentras oder das Ockerdorf Roussillon besucht. Besonders beeindruckt waren alle von den Lavendelfeldern in dieser Gegend, die in voller Blüte standen. Die Römer besiedelten dieses Gebiet und im Mittelalter waren es unter anderem die Mönche, die dieses Land fruchtbar machten. Und alle haben Spuren ihrer Kunst und Kultur hinterlassen. Den Spuren der Römer wurde in Nimes, Arles oder Glanum nachgegangen. Die Zisterzienser siedelten sich in abgelegenen Tälern an, und deren romanische Klosterbauten bewunderten die Erkelenzer in Silvacane und Sénanque. Ein Erlebniswar die Teilnahme am Hochamt in Sénanque, gregorianischer Gesang in einer romanischen Kirche, die Besucher fühlten sich in die Blütezeit des Klosters versetzt.