120 Kinder erlebten zauberhafte Ferienspiele auf Haus Hohenbusch

ERKELENZ „Zauber-Spuk“ war das Motto der Ferienspiele auf Haus Hohenbusch. Traditionelles Ritual zum Abschluss ist die Wasserschlacht.

Die Wasserschlacht als Abschluss der Ferienspielwoche auf Hohenbusch ist Ritual, und bei der Hitze gestern kam allen Akteuren die kühle Dusche aus 1500 von den Teilnehmern befüllten Wasserbomben sehr gelegen. Zum ersten Mal erlebten die Landtagsabgeordneten Thomas Schnelle und Stefan Lenzen das Spektakel mit, begleitet vom stellvertretenden Erkelenzer Bürgermeister Walter von der Forst und Jugendamtsleiter Claus Bürgers. Auf den Spaß waren sie bestens vorbereitet, sprangen sogar in voller (Freizeit-)Montur zum Schluss noch in den Gummipool.

Eine herrliche Ferienwoche ging für 120 Kinder zu Ende, in der Nacht zu Freitag mit der traditionellen Übernachtung auf Hohenbusch. Statt Feuerwerk gab es wegen der Trockenheit Kinderdisco und Gruselspaß. Denn „Zauber-Spuk“ war das Thema der Ferienspiele. Ausreichend Getränke und Sonnenschutz einzupacken, war wichtigstes Gebot für die Eltern. Doch die meisten Bastel-Workshops boten die 22 Helfer rund um die neue Stadtjugendpflegerin Katharina Lüke hinter kühlen Klostermauern an, und mittags sorgte die renovierte Remise für einen schattigen Platz zum Essen.

Zu Beginn konnten die 120 Feriengäste das Gelände des ehemaligen Kreuzherrenklosters erkunden. Acht Gruppen zu je 15 Kindern verteilten sich auf Atelier, Laienbrüderhaus und den Priorensaal. Jede Gruppe malte eine eigene Fahne und bastelte Zubehör für die Spuk-Woche wie Zauberstäbe, Hexenkugeln, Windlichter, Masken und Lichterketten. Irre Spaß gemacht hat auch die Fahrt zum Irrland in Kevelaer. Ab Januar hatten die Teamer schon das Programm der Spuktage geplant. „Wir haben eine gute Mischung aus jüngeren Helfern und alten Hasen, die Neue an die Hand nehmen können“, sagt Lüke. Den leckeren Mittagsimbiss für die Teilnehmer kochte Müller-Platz in Erkelenz.