Volksradfahren bei der Kirmes in Tenholt: 100 Radfahrer trotzen der Hitze

Volksradfahren bei der Kirmes in Tenholt : Radfahrer trotzen der Hitze

Beim offiziellen Start zum Volksradfahren in Tenholt fuhr die 13-jährige Antonia Schiffers auf einem historischen Rad vorneweg. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Tenholt Kirmes in Tenholt bedeutet weitaus mehr als Bier trinken und feiern. Beim Volksradfahren ist sportlicher Einsatz gefragt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniela Giess

Bei hochsommerlichen Temperaturen starteten die zahlreichen Pedalritter – Hobbysportler, aber auch komplette Familien – in der Ortsmitte zu einem abwechslungsreichen Rundkurs durch die nähere Umgebung. Rund 100 Teilnehmer verzeichnen die Ausrichter, die in diesem Jahr das 115-jährige Bestehen ihres Vereins feiern, dabei im Durchschnitt. Auch gestern ließen sich zahlreiche Ausflügler nicht von der Hitze davon abhalten, die Region per Drahtesel besser kennenzulernen.

Vier Tage lang – noch bis zum heutigen Montag – wird in Tenholt ausgelassen gefeiert. Mit dem so genannten Cantus-Singen starteten die feucht-fröhlichen Kirmesfeierlichkeiten. Während seines Studiums im niederländischen Maastricht schloss der Tenholter Christian Castro Bekanntschaft mit dem hierzulande weitestgehend unbekannten Brauch aus dem Nachbarland. Vom Chorsingen – auch vor Schlager- und Popmusik wird dabei nicht Halt gemacht – mit gleichzeitigem Biergenuss war der junge Tenholter schon im Jahr 2016 so angetan, dass er spontan beschloss, diesen hochprozentigen Aspekt holländischer Brauchtumspflege auch in seinem Heimatort Tenholt einzuführen.

Info Radsportverein Adler Tenholt lädt ein Termin Immer Anfang August lädt der Radsportverein Adler Tenholt zu den Kirmesfeierlichkeiten mit gemeinsamem Volksradfahren ein. Stimmung Für Livemusik im großen Festzelt in der Ortsmitte sorgt heute beim traditionellen Klompenball Wolfgang Schiffer. Der Eintritt ist frei.

Bei freiem Eintritt und zivilen Preisen (elf Bier zum Preis von zehn) galt beim Tenholter Cantus-Singen das Motto „Wenn gesungen wird, wird nicht getrunken, und wenn getrunken wird, wird nicht gesungen“. So kam die Geselligkeit schon beim amüsanten Auftakt-Abend nicht zu kurz.

Aber nicht nur Partystimmung stand an den Kirmestagen auf dem Programm. Im St. Antonius-Gotteshaus kam man zu einer Wortgottesfeier zusammen. Für den musikalischen Rahmen sorgten dabei die Mitglieder der Chorgemeinschaft Tenholt-Granterath-Hetzerath. Eine Gefallenenehrung mit gemeinsamer Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal sowie eine Fahrradsegnung für Kinder und Erwachsene standen im Anschluss daran auf dem bunten Kirmesprogramm in Tenholt.



zurück

weiter

Vom Niederrhein und nicht etwa aus Bayern war die Stimmungsband „Die Hüttenfetzer“ angereist. Die sechs zünftigen Vollblutmusiker aus Moers, die schon auf vielen Oktoberfesten aufgetreten sind, brachten das gut gefüllte Festzelt in Tenholt zum Beben.

Nach dem gemeinsamen Volksradfahren gestern war erstmal etwas Erholung angesagt. Die Jecken aus dem Tenholter Karnevalsverein servierten Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Kleine Besucher kamen mit der Homberger Kasperlebühne ganz auf ihre Kosten. Die Abenteuer der freundlichen Schnitzfigur und ihrer Freunde durften die Mädchen und Jungen sogar zum Nulltarif erleben. Auch Eis gab es für die von der Wärme geplagten Steppkes gestern kostenlos.

Die Rollenrutsche der Stadt Erkelenz durfte ebenfalls gratis getestet werden. Auch die große Hüpfburg war ganz nach dem Geschmack der Kleinen. Etwa 35 gebrauchte Räder wechselten bei der neunten Fahrradversteigerung ihre Besitzer. „Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten“, ließ Auktionator Jörg Schramm dabei verlauten.