Ausbildungsstart: IHK Aachen meldet hohe Zahl neuer Verträge

Erkelenz Neuer Ausbildungsberuf für Kaufleute im E-Commerce stößt auf großes Interesse. Insgesamt sind im IHK-Bezirk für September noch Ausbildungsstellen offen.

Auf großes Interesse stieß laut IHK der neue, zum 1. August eingeführte Ausbildungsberuf für Kaufleute im E-Commerce. Die Ausbildung bereite vor allem auf eine spätere Tätigkeit im Internethandel vor – an der Schnittstelle von Werbung, Logistik und IT. Zum Start des neuen Bildungsgangs lassen sich bereits 20 Azubis aus dem Bezirk der IHK Aachen in diesem Bereich ausbilden. Das theoretische Wissen erlangen sie in den kommenden drei Jahren am Berufskolleg Herzogenrath.