Erkelenzer Tafel bittet um Hilfe : Zu Weihnachten Lebensmittel an Bedürftige verschenken

Erkelenz Eine leckeres Weihnachtsessen kann sich nicht jeder leisten. Die Erkelenzer Tafel bittet deshalb um Lebensmittelspenden.

Die Päckchen können jeweils montags und donnerstags am 25. und 28. November sowie am 2., 5., 9., 12. und 16. Dezember von 7 bis 10.30 Uhr oder von 12.30 bis 16 Uhr im Tafelmarkt abgegeben werden. Die Ausgabe an die bedürftigen Erkelenzer Menschen erfolgt dort anschließend am Dienstag, 17. Dezember, im Zeitraum von 10 bis 12.30 Uhr.