Erfolgreicher Erkelenzer Musiker : Tim Hocks veröffentlicht erstes Album

Eigenregie Vom Schreiben der Songs über den Gesang bis zum Einspielen der Instrumentalparts hat Tim Hocks so gut wie alle Aufgaben des Produktionsprozesses seiner EP selbst übernommen. Aufgenommen wurden die Lieder in den Bankstock Studios in London und in seinem eigenen Studio in Schwanenberg.

Neue CD Zusätzlich zu den digitalen Veröffentlichungen hat er erstmals eine CD aufgenommen, auf der sowohl die sechs neuen als auch die überarbeiteten zuvor veröffentlichten Singles zu hören sind.