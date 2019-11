Polizei Erkelenz sucht Zeugen : Seniorin wird von zwei falschen Wasserwerkern überrascht

Erkelenz Eine 78-jährige Frau aus Erkelenz wurde am Montag von zwei Männern überrascht, die sich als Wasserwerker ausgegeben hatten. Sie betraten gegen den Willen der Seniorin deren Wohnung. Ob sie etwas stahlen, wird derzeit ermittelt.

Eine 78-jährige Frau aus Erkelenz erhielt am Montag gegen 11 Uhr in ihrer Wohnung an der Straße Am Hagelkreuz Besuch von angeblichen Wasserwerkern. Die Polizei teilte mit, dass die Männer an ihrer Tür klingelten und angaben, dass bei Bauarbeiten in der Nähe ein Wasserrohr beschädigt worden sei. Nun müssten sie überprüfen, ob die Wasserversorgung in der Wohnung der alten Dame noch einwandfrei funktionieren würde. Einer der Männer betrat dann – gegen den Willen der Seniorin – die Wohnung und ging in die Küche. Die alte Dame folgte ihm und konnte sehen, dass der Unbekannte den Wasserhahn kurz an- und wieder ausstellte. Der andere Mann verblieb währenddessen im Flur. Anschließend verließen beide Männer die Wohnung. Der Seniorin kam der Vorfall seltsam vor, weshalb sie die Polizei informierte. Ob die Unbekannten etwas entwendeten, wird noch ermittelt.