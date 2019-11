Erkelenz : Eifelverein begibt sich auf Biber-Spuren

Erkelenz Eine von Biologin Uta Splettstößer geführte Biberwanderung im Wildpark in Schmidt fand bei den Erkelenzer Eifelfreunden großen Anklang. Jeder der 22 Teilnehmenden, davon fünf Kinder beziehungsweise Jugendliche, lernte auf leichte Art und Weise viel Neues.

Nachdem die Biber weltweit nahezu ausgerottet waren, der letzte Biber im Rheinland starb 1877, wurden im Jahr 1981 drei Biberpärchen aus Polen an der Weißen Wehe in der Eifel wiederangesiedelt. Für zwei einsame Biberdamen wurden 1985 noch zwei Bibermännchen und 1989 weitere vier Biber geholt.

„Die neuesten Zahlen der Biberpopulation erstrecken sich entlang verschiedener Wasserläufe in den Kreisen Aachen, Euskirchen, Düren, Heinsberg sogar bis in die Niederlande hinein und im Rhein-Erft-Kreis. Darüber hinaus noch an folgenden Flussläufen: Ems, Lippe, Niers, Schwalm, Rur, Sieg, Weser und Wupper. In der Kernzelle der Biberpopulation an der Rur werden zirka 450 Tiere geschätzt“, erfuhren die Wanderer rund um Detlef Püttmann. „Nach fast drei Stunden und sieben gewanderten Kilometern war die Wandergruppe sehr gut informiert.“