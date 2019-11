Verkehrshelfer in Erkelenz : Neue Ausrüstung, fehlendes Personal

Erkelenz Die Verkehrshelfer der Franziskus-Schule in Erkelenz und Houverath wurden mit neuen Jacken und Kellen ausgestattet. Die Personallage bleibt weiterhin angespannt.

Zusätzlich konnte er jedem Verkehrshelfer neue wetterfeste Kleidung und eine neue Kelle überreichen. „Die alte Ausrüstung war ja schon recht verschlissen, das wollten wir ändern“, erwähnte er bei der Übergabe an die Lotsen mit einem Lächeln. Insgesamt können aktuell 15 Verkehrslotsen für die beiden Standorte der Franziskus-Schule eingesetzt werden: Sieben im Team von Koordinator Hagen Jäger, das sich um den sicheren Schulweg der Schüler im Erkelenzer Stadtzentrum kümmert. Immerhin acht Lotsen hat Koordinator Markus Kehren für den Standort in Houverath zur Verfügung. Dort überwachen die Helfer die gefährliche Straßenüberquerung an der Golkrather St. Stephanus Kirche, wo viele Schüler zum Bus gehen. Beide Koordinatoren der zwei Standorte freuten sich über die Neuausrüstung ihres Teams, betonten aber auch die akuten Personalsorgen. „Die Personaldecke bei uns im Stadtzentrum ist dünn. Es können immer nur ein bis zwei Leute die Schicht von 7.45 bis 8.15 Uhr übernehmen, da wir insgesamt nur zu siebt sind“, beschrieb Hagen Jäger die Situation. Auch Kollege Kehren klagte über ähnliche Sorgen: „Wir können froh sein, dass bei uns noch so viele alte Hasen dabei sind, deren Kinder schon gar nicht mehr hier zur Schule gehen.“

Johannes Kiwitt kennt diese Probleme nur zu gut. Im gesamten Kreis fehlen den Verkehrslotsen das Personal. „Es ist natürlich kein Schönwetterjob: Die Verkehrshelfer stehen auch draußen wenn es dunkel, kalt und nass ist.“ Umso wichtiger sei es, dass sich immer wieder neue Ehrenamtler finden, die diesen essenziellen Job übernehmen: „Seit 1953 gibt es das Konzept der Verkehrshelfer in Deutschland. In all den Jahren ist an diesen Stellen noch nie ein Unfall passiert. Eine Erfolgsstory“, führte Kiwitt weiter aus. Doch damit das so bleibt, muss neben neuer Ausrüstung auch dringend neues Personal her.