Proklamationen der Tollitäten : Es wird jeck in Keyenberg und Kückhoven

In Keyenberg wurden letztmals am alten Ort Tollitäten proklamiert. Von Bürgermeister Peter Jansen (l.) bekam Prinz Dennis I. den Schlüssel. Auch das Kinderdreigestirn freut sich auf die Session. Foto: Ruth Klapproth

Keyenberg/Kückhoven Der Erkelenzer Bürgermeister Peter Jansen gab in Keyenberg und Kückhoven den symbolischen Schlüssel der Macht freiwillig ab.

Umzug Die Keyenberger Grubenrandpiraten verlagern ihre Aktivitäten im Laufe der Session an den neuen Standort. Kostümball (22. Februar) und Veilchendienstagszug (25. Februar) finden zum ersten Mal in Keyenberg neu statt.

Doch ein bisschen Wehmut war wohl auch dabei. Denn zum letzten Mal wird die fünfte Jahreszeit in der alten Mehrzweckhalle der Grundschule gefeiert. Im nächsten Jahr ziehen die Karnevalsjecken - wie die anderen Ortsvereine - an den neuen Standort für das Dorf. „Nach all dem Palaver und all dem Driss, wir blieve Keyenberger, datt is jewiss“ war über der Bühne zu lesen, als Seine Tollität Dennis seinen großen Auftritt hatte.