Förderung vom Land für den Kreis Heinsberg und Erkelenz : Mehr Geld gegen Leerstände

Erkelenz Erkelenz erhält knapp 133.000 Euro für neue Geschäfte in der Innenstadt. Darüber informieren die beiden CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Schnelle und Bernd Krückel.

Leerstehende Ladenlokale sind auch in den Städten des Erkelenzer Landes ein zunehmendes Problem. In Erkelenz steuert die Wirtschaftsförderung der Stadt mit Mitteln des Landes NRW seit dem vergangenen Jahr dagegen und vermietet Geschäfte für zwei Jahre für einen deutlich günstigeren Betrag. Wie die Landesregierung nun bekanntgegeben hat, wird das Projekt auch in Erkelenz ausgebaut. Die Stadt soll noch einmal 132.750 Euro für das Sofortprogramm Innenstadt erhalten.

In Erkelenz sind auf diese Weise bereits vier Lokale im Zentrum vermietet worden: Zunächst zog der Herrenausstatter Funk auf die Aachener Straße, am Markt kam später das Bistrorante Santi hinzu. Im Herbst eröffnete ebenfalls an der Aachener Straße die Boutique Saint James, neu ist auf der Straße nun auch die Kreativwerkstatt Basislager. Für den Zeitraum von zwei Jahren zahlen die Inhaber nur 20 Prozent der eigentlichen Miete, der Rest wird vom Land und zu einem kleinen Teil auch von der Stadt übernommen. Einige weitere Läden sollen in den kommenden Monaten noch hinzukommen, auch direkt am Markt gibt es noch leerstehende Lokale, etwa das ehemalige Modegeschäft an der Ecke Markt/Kölner Straße.