Auszeichnung für Thomas Meyer in Solingen : Ehrenpräsident der IHK erhält Bundesverdienstkreuz

Thomas Meyer wurde das Bundesverdienstkreuz von Oberbürgermeister Tim Kurzbach (l.) überreicht. Foto: Anna Schwartz/IHK Foto: Anna Schwartz

Solingen / Remscheid Vor einem Jahr legte Thomas Meyer sein Amt als Präsident der Bergischen IHK ab. Nun wurde der Chef des Remscheider Unternehmens TKM für sein wirtschaftspolitisches Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

In einer feierlichen Verleihung mit Musik und anerkennenden Worten hat Thomas Meyer, Ehrenpräsident der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK), das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Wie die Bergische IHK mitteilt, sei Meyer in der vergangenen Woche für seinen „intensiven Einsatz für wirtschaftliche Belange, sein besonderes politisches Engagement und seine zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten auf Landes- und Bundesebene“ ausgezeichnet worden. Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach überreichte Meyer den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. „Menschlichkeit beweist sich im Handeln. Mit seinen Werten von Freiheit, Solidarität und der Verantwortung, die Meyer übernimmt, ist er ein Beispiel für uns alle“, sagte Kurzbach dabei.

Zu dem Anlass spielte das kleine Kammerorchester der Bergischen Symphoniker. Als Gäste kamen langjährige Wegbegleiter und Akteure aus Wirtschaft und IHK-Organisation. Der Hauptgeschäftsführer der Bergischen IHK, Michael Wenge, begrüßte Meyer gemeinsam mit IHK-Präsident Henner Pasch. „Man muss Tempo halten können, um Thomas Meyer zu folgen. Er zieht die Themen wie eine Lokomotive hinter sich her“, sagte Pasch über seinen Vorgänger im ehrenamtlichen Präsidentenamt der Bergischen IHK. Pasch war vor einem Jahr gewählt worden, nachdem Meyer nach acht Jahren im Amt nicht zur Wiederwahl antrat.

Meyers Haltung und Schlagkraft sei stets am Gemeinwohl orientiert, wie Pasch in seiner Rede lobte. Dabei setzte er sich nicht nur in der Region für die Belange der Unternehmen ein. Dank gab es dafür bei den Feierlichkeiten auch vom Hauptgeschäftsführer der IHK auf Bundesebene, Martin Wansleben. Er war der Verleihung digital zugeschaltet und lobte Meyers wirtschaftspolitisches Engagement und die gute Zusammenarbeit. Auch der amtierende NRW-Präsident der Industrie- und Handelskammer, Ralf Stoffels, richtete Grußworte an seinen Vorgänger. Er betonte dessen zukunftsweisendes Engagement. „Thomas Meyer hat durch seinen Einsatz die IHK näher an die Landesregierung gebracht. Er hatte stets das Ganze im Blick.“

Meyer, der seinen Wohnsitz in Solingen hat, leitet die Geschäfte der TKM GmbH in Remscheid, die Maschinenmesser und Elemente für verschiedene Industrien herstellt. Neben seiner IHK-Präsidentschaft im Bergischen Land war er auch Präsident auf Landesebene. Wie die Bergische IHK betont, habe er sich dabei stets als „bedeutender Förderer für die Entwicklung in der Region ausgezeichnet, der in Krisen und schwierigen wirtschaftspolitischen Zeiten immer größten Einsatz für die Gesellschaft bewiesen hat“.

Zudem habe er sich auch über seine Amtsperioden hinaus für die Themen „Digitalisierung“ und „Bildung“ auf Landesebene stark gemacht, die für die Wirtschaft derzeit große Herausforderungen darstellen. Neben seinen Ämtern in der Region und im Land war Thomas Meyer zudem Vize-Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags. Heute ist er dort weiterhin Vorsitzender des Haushaltsausschusses.

