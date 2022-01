Alexander Arnold unterstützt vom Tagebau betroffene Dörfer : Neuer Dorfmanager für Erkelenz

Erkelenz Alexander Arnold soll sich um Menschen am Tagebaurand kümmern. Möglich wurde seine Einstellung durch das bundesweite Förderprogramm „Kommunen Innovativ“ des Bildungsministerium.

Personelle Verstärkung für die Erkelenzer Stadtverwaltung: Alexander Arnold unterstützt künftig als Dorfmanager einige der vom Tagebau betroffenen Dörfer. Arnold soll sich am Umsiedlungsstandort im Erkelenzer Norden sowie in Holzweiler, Venrath und Kaulhausen um die Anliegen der Bürger kümmern.

Zwar sei er als Manager eingestellt, doch er persönlich verstehe seine Rolle als Kümmerer, sagt Alexander Arnold: „Ich möchte nahe bei den Menschen in den Dörfern sein, um auf Augenhöhe gemeinsam nützliche Projekte umzusetzen. Der Begriff ,Manager‘ passt da nicht so recht zu.“

Deutschlandweit und international hat Arnold Erfahrungen in der Veranstaltungsbranche gesammelt. „Der Umgang mit Menschen und das Arbeiten in einem gleichberechtigten Team ist mir schon immer sehr wichtig gewesen. Gerade in einer Dorfgemeinschaft zieht man an einem Strang. Es ist immer wieder beeindruckend, was man gemeinsam schaffen kann“, sagt Arnold. Ein Start unter den momentanen Corona-Bedingungen sei vor dem Hintergrund eingeschränkter Kontaktmöglichkeiten zwar nicht optimal. Arnold ist aber zuversichtlich, dennoch schnell direkte Kontakte herstellen zu können.