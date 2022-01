Kontrollen des Hauptzollamtes Aachen : 271 Verstöße bei Arbeitgebern in der Region

271 Verstöße bei Arbeitgebern in der Region

Die Aachener Zöllner haben bei ihren Kontrollen in der Region vor allem Tricksereien beim Lohn entdeckt. Foto: Zoll

Erkelenzer Land Nicht alle Unternehmen in der Region bezahlen ihre Mitarbeiter nach Vorschrift. Das haben Aachener Zöllner bei ihren Kontrollen festgestellt. Um alle Verstöße zu ahnden, ist mehr Personal notwendig.

Das Hauptzollamt Aachen , das auch für den Kreis Heinsberg zuständig ist, hat im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres 260 Arbeitgeber in der Region kontrolliert. Im Fokus der Fahnder dabei: illegale Beschäftigung, Sozialbetrug und Verstöße gegen geltende Mindestlöhne. Allein Baufirmen bekamen 54 Mal Besuch von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls, wie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt mitteilt. Das geht aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Beate Müller-Gemmeke (Grüne) hervor.

Demnach hatten es die Aachener Zöllner häufig mit Tricksereien beim Lohn zu tun: In der ersten Jahreshälfte leiteten die Beamten in der gesamten Region 271 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein – etwa weil Mindestlöhne unterschritten, gar nicht oder zu spät gezahlt wurden. Hierbei wurden Bußgelder in Höhe von rund 205.000 Euro verhängt – davon 30.000 Euro gegen Bauunternehmen.