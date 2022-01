Kultur GmbH der Stadt Erkelenz : Acoustic Nights 2022 mit internationalen Künstlern

Erkelenz Die Pläne für die Konzerte stehen. Den Anfang machen Eric Devries und seine „Song & Dance Band“ am 29. Januar in der Leonhardskapelle. Karten sind schon erhältlich.

So treten im Frühjahr der Schotte Steve Crawford & Sabrina Palm auf. Im Herbst werden Carrie Clark & „The Lonesome Lovers“ aus Seattle sowie Diyet & „The Love Soldiers“ aus Alaska in Erkelenz erwartet.

Die Konzertreihe wird wieder von der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz unterstützt. Den Auftakt der diesjährigen Konzertstaffel in der Leonhardskapelle macht am Samstag, 29. Januar, Eric Devries und seine „Song & Dance Band“. Devries gilt als herausragender Vertreter der niederländischen Folk- und Americana Szene. Er tourte und spielte in den vergangenen Jahren mit der Rootsrockband „Hidden Agenda Deluxe“ und „Matthews Southern Comfort“, der Band des legendären Fairport Convention-Mitbegründers Iain Matthews.