Ab dem 1. Oktober im Erkelenzer Amt : Ein neuer Leiter für das Tiefbauamt

Erkelenz Bernhard Rembarz wird zum 1. Oktober der neue Leiter des Tiefbauamtes der Stadt Erkelenz. Bürgermeister Peter Jansen und Technischer Beigeordneter Ansgar Lurweg freuen sich auf einen „ausgewiesenen Fachmann“.

Der Diplom-Bauingenieur ist ein Fachmann in Sachen Wasser und hat in diesem Bereich bereits an unterschiedlichen Stellen gearbeitet und so Erfahrung gesammelt. Themen wie Kläranlagen, Kanalnetze, die Arbeit beim Niersverband in Mönchengladbach, wo er mal für die Leitung Süd zuständig war und so auch mit der Stadt Erkelenz in Verbindung kam. Zuletzt war Bernhard Rembarz in Emmerich tätig und hat hier unter anderem mit der Kläranlage zu tun gehabt – doch in Erkelenz haben ihn nach acht Jahren nun die neuen Herausforderungen gereizt, wie er betonte: „Hier warten größere Aufgaben auf mich. In Emmerich habe ich mich um die Kläranlage gekümmert, war dort aber planerisch nicht tätig. In Erkelenz habe ich jedoch eine ganze Bandbreite an Aufgaben, so dass ich mich auf einen verantwortungsvollen Job freue. Die Stadt Erkelenz ist offen, transparent. Die Stadt investiert. Zudem arbeitet die Stadt an dem interessanten Projekt ,Erkelenz 2030’. Letztendlich ist es ein tolles Themenfeld, mit dem ich es künftig zu tun bekommen werde. Ich bin auf all’ das sehr gespannt.“