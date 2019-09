Erkelenz : Virtuelles Heimatmuseum in Dortmund präsentiert

Virtuelles Heimatmuseum in Dortmund präsentiert

Bernd Finken (v.l.), Günther Merkens und Wolfgang Lothmann stellten für den Heimatverein der Erkelenzer Lande in Dortmund vor. Foto: Heimatverein der Erkelenzer Lande/Bernd Finken

Erkelenz Nach der Vorstellung des „Virtuellen Museums der verlorenen Heimat“ beim Kulturpolitischen Bildungskongress in Berlin vor einigen Wochen stellte der Heimatverein der Erkelenzer Lande sein Projekt jetzt bei der „4. Heimat-Akademie NRW“ in Dortmund die geplanten Weiterentwicklungen vor.

Das Virtuelle Museum, das seit Oktober 2018 online ist, soll um ein weiteres Element, einen spielerischen Zugang insbesondere für Jugendliche, erweitert werden, kündigten Bernd Finken, Wolfgang Lothmann und Günther Merkens an.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen veranstaltet seit einiger Zeit in regelmäßigen Abständen Heimat-Akademien. Mit diesen will das Ministerium zusammen mit engagierten Bürgern neue Wege für die Ansprache, auch die Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen, suchen. Die 4. Heimat-Akademie fand im Deutschen Fussballmuseum in Dortmund statt und stand im Zeichen der Nutzung digitaler Möglichkeiten für diesen Zweck.