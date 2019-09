Wegberg : 13-Jähriger stellt Fotografien in Gärtnerei aus

Wegberg Früh übt sich: Luca Meyer ist 13 Jahre alt und hat jetzt seine eigenen Fotografien in Wegberg ausgestellt.

Unter dem Thema „Sonnenuntergang und Blumenwiese“ hat der 13-jährige Luca Meyer aus Wegberg-Beeck seine Fotos in der Gärtnerei Phönix an der Bahnhofstraße 53 in Wegberg ausgestellt. Der junge Mann ist Schüler der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg, und ihm liegt die Natur sehr am Herzen. Daher hat er bunte Blumenwiesen, Kräuter am Wegesrand und stimmungsvolle Sonnenuntergänge fotografiert. „Den gewissen Blick für ein lohnendes Motiv hat er schon sehr früh erkannt“, berichtet Lucas Großvater Matthias Meyer. Luca bearbeitet die Bilder nicht, sondern zeigt sie so, wie sie entstanden sind. Seinen ersten Fotoapparat hat Luca von seinem Großvater geschenkt bekommen, der ebenfalls gerne fotografiert.